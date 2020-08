Ihattaren voor het eerst bij Oranje

Mohamed Ihattaren (PSV), Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) zijn door ad-interim bondscoach Dwight Lodeweges opgenomen in de selectie voor het Nederlands voetbalelftal voor de duels in de Nations League met Polen en Italië.

Voor de drie spelers is het de eerste keer dat ze erbij zijn. Ihattaren en Wijndal zaten in maart al wel in de voorlopige selectie, maar de betreffende wedstrijden gingen destijds in verband met het uitbreken van de coronacrisis niet door.

Feyenoord-middenvelder Leroy Fer maakt ook weer deel uit van de groep. Zijn laatste speelminuten in het Nederlands elftal dateren van bijna zes jaar geleden (12 november 2014; Nederland - Mexico 2-3). Ook doelman Tim Krul, die op 10 oktober 2015 (Kazachstan - Nederland 1-2) voor het laatst voor Oranje uitkwam, staat op de lijst.

Blind ontbreekt

Daley Blind, die onlangs bij Ajax uitviel met fysieke problemen, ontbreekt. Dat geldt ook voor Matthijs de Ligt, die herstellende is van een operatie aan een schouder.



Naast Blind ontbreken in vergelijking met de voorselectie ook Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs (allen AZ), Davy Prӧpper (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Kenny Tete (Lyon), Jeroen Zoet (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Beide duels in Amsterdam

Nederland speelt vrijdag 4 september tegen Polen. Drie dagen later, maandag 7 september, is Italië de tweede tegenstander. Beide duels worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld.



De volgende 23 spelers zijn opgeroepen:

Nathan Aké (Manchester City), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Leroy Fer (Feyenoord), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Tim Krul (Norwich City), Quincy Promes (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Perr Schuurs (Ajax), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Owen Wijndal (AZ).

