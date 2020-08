Marokko: Voorlopig geen bezoek meer voor gevangenen

Gedetineerden in Marokko zullen het voorlopig zonder bezoek of verlof moeten stellen.

Dat meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) in een persbericht. De maatregel is bedoeld om besmettingen met het coronavirus in het kwetsbare gevangenissysteem in het land te voorkomen.

De bezoekregels in Marokkaanse gevangenissen werden na een strikte quarantaine van drie maanden eind juni weer versoepeld. De versoepelingen waren het gevolg van de verbeterende epidemiologische situatie in het land.

Op 7 juli kondigde DGAPR het besluit aan om opnieuw quarantainemaatregelen in te voeren in drie Marokkaanse gevangenissen, in Safi en Tanger, na het ontdekken van infecties onder nieuwe gedetineerden in de twee steden.



Sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko heeft het directoraat verschillende maatregelen genomen, waaronder de lancering van grootschalige screeningstests in april.

De campagne omvatte 73 strafinrichtingen en omvatte 1.736 mensen, waaronder 961 gevangenen en 775 ambtenaren.

