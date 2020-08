Al Haouz: Bosbranden verwoesten ruim 55 hectare bos

marokko 28 aug 17:59

Bij de bosbranden in het Gigaya0bos in de regio Al Haouz is ruim 55 hectare groen verloren gegaan.

De bosbranden braken donderdag uit als gevolg van de hoge temperaturen in de regio. Door de droogte en de wind uit het oosten kon het vuur makkelijk om zich heen grijpen. Hulpdiensten bestaande uit brandweerleden, de koninklijke gendarmerie, de koninklijke strijdkrachten en hulpkrachten hadden grote moeite om de vuurzee te bedwingen maar slaagden er vrijdagochtend toch in de brand meester te worden. Volgens een woordvoerder van de provincie zijn bosbranden gedurende deze periode van het jaar vrij normaal in de regio maar riep mensen toch op "voorzichtig en waakzaam" te zijn en maatregelen te treffen om te voorkomen dat brand ontstaat. © MAROKKO.NL 2020