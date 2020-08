Azrou: Brand op politiedepot, 40 in beslag genomen autos verwoest

Op een depot van de gemeente in Azrou zijn woensdag 40 voertuigen verwoest nadat brand ontstond in het gebouw

De voertuigen waren in beslag genomen na verkeersovertredingen of wegens openstaande verkeersboetes. Behalve de voertuigen is ook een grote lading brandhout in de fik gegaan. Waarom de lading brandhout op het depot stond is niet duidelijk.

Vermoedt wordt dat de droogte en hoge temperaturen de oorzaak zijn voor de brand. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

