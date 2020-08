Marokko: Behandeling coronapatiënt kost gemiddeld 16.500 DH

De behandeling van een gemiddelde coronapatiënt kost de Marokkaanse staat tussen de 15.000 DH (€1.370) en 18.000 DH (€1.650).

Dat meldt een specialist in epidemieën en infectieziekten, Jaafar Haikal, onlangs op een symposium van de 16e editie van nationaal forum van de regerende PJD partij.

De kosten van de 'gratis' behandeling van de gemiddelde coronapatiënt geldt voor mensen die worden behandeld in het ziekenhuis. De kosten voor voor patiënten die de behandeling thuis ondergaan zijn met 3.900 DH (€360) beduidend lager.

Het Ministerie van Volksgezondheid startte begin augustus met het nieuwe behandelprotocol. Volgens het nieuwe protocol mogen patiënten na zeven dagen naar huis om de verplichte quarantaine-periode van zeven dagen thuis uit te zitten. Het betreft patiënten die lichte symptomen vertonen.



De maatregel was bedoeld om de overbelaste zorgsector in het land te ontlasten. Door de recente toename van het aantal dagelijkse besmettingen is de maximumcapaciteit van ziekenhuizen in Marokko bereikt.

Volgens de arts geldt ook voor het coronavirus dat "voorkomen beter is dan genezen". De kosten van preventie bedragen gemiddeld 900 DH (€80). Haikal benadrukte daarmee het belang van het naleven van de voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van het mondkapje en het houden van fysieke afstand.

