De politie in Marrakech heeft afgelopen zondag een serieverkrachter opgepakt.

De 25-jarige man was één van de meest gezochte criminelen in Marrakech. De man werd gezocht wegens meerdere aanrandingen, verkrachtingen, diefstallen en steekpartijen, meldt dagblad Assabah.

Ondanks het arrestatiebevel dat tegen hem was uitgevaardigd bleef de verkrachter actief in Tamsluht, waar hij uiteindelijk werd gearresteerd door de politie.

