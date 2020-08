Israël voert eerste rechtstreekse vlucht uit naar de Emiraten

Het is niet duidelijk of het vliegtuig met aan boord meerdere Israëlische en Amerikaanse functionarissen het Saoedische luchtruim zal mogen doorkruisen

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al voert de eerste rechtstreekse commerciële vlucht uit naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Volgens het vluchtschema vertrekt de vlucht vanaf de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv.

Verwacht wordt dat vlucht LY 971 een officiële Israëlische delegatie en Amerikaanse functionarissen, waaronder de adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Jared Kushner, zal vervoeren van Tel Aviv naar de luchthaven in Abu Dhabi. Of het Israëlische vliegtuig daarbij over het Saoedische luchtruim gaat vliegen is nog onduidelijk.

Kort na de aankondiging van de omstreden normalisatieovereenkomst zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de overeenkomst directe vluchten omvat tussen Tel Aviv en de luchthavens van de VAE, die door het Saoedische luchtruim zouden plaats gaan vinden.



Sindsdien hebben de Saoedische autoriteiten geen enkele bevestiging of ontkenning afgegeven over het feit of Israëlische vliegtuigen hun luchtruim mogen doorkruisen. Ook heeft Riyadh geen publieke verklaring gegeven inzake de overeenkomst die moet leiden tot genormaliseerde betrekkingen tussen de VAE en Israël.

Soedan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ging vrijdag aan boord van de eerste officiële lijnvlucht van het Israëlische Tel Aviv naar de hoofdstad van Soedan Khartoum.



De vlucht was volgens de Israëliërs een teken van een veranderende houding tegenover Israël van een klein aantal Arabische of islamitische landen, zoals de VAE. Pompeo riep landen in het Midden-Oosten maandag nog op om de banden met Israël te verbeteren.

Marokko

Ook Trump-adviseur Kushner is aan het lobbyen geslagen en zal naar verwachting binnenkort naar Marokko reizen als onderdeel van zijn bezoek aan de MENA-regio. Volgens persbureau Associated Press zal Kushner nogmaals proberen een aantal landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika proberen te overtuigen de banden met Israël aan te halen.

De schoonzoon van Trump was in mei 2019 ook al in Marokko om de banden tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël aan te halen. Koning Mohammed VI, vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, hield een iftar in het Koninklijk Paleis in Salé, ter ere van Kushner.

