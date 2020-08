'Exponentiële stijging aantal Franse coronabesmettingen'

Het aantal coronabesmettingen dat per etmaal in Frankrijk wordt vastgesteld, stijgt "exponentieel", waarschuwen de gezondheidsautoriteiten van het land.

Op vrijdag werden er meer dan 7000 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Donderdag lag het aantal besmettingen dat in de laatste 24 uur was ontdekt boven de 6000 en woensdag boven de 5000. Het aantal dat vrijdag werd gemeld, evenaart bijna het record van 7578 besmettingen tijdens de lockdown eind maart.

In de risicogebieden nemen de aantallen patiënten in ziekenhuizen en op intensivecareafdelingen toe. De regering heeft 21 departementen in het land als risicogebied aangemerkt. In Frankrijk heeft de coronapandemie tot dusver al meer dan 30.500 levens geëist. In veel steden, waaronder Parijs, geldt een mondkapjesplicht in de open lucht.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vrijdag dat het reisadvies voor veertien departementen wordt aangepast van geel naar oranje. Dat betekent dat het ministerie adviseert alleen nog strikt noodzakelijke reizen naar die gebieden te maken.

© ANP 2020