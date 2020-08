Ziyech debuteert met gelijkspel voor Chelsea

Hakim Ziyech heeft zijn debuut voor Chelsea gemaakt.

Hij had een basisplaats voor het oefenduel met Brighton & Hove Albion (1-1). De van Ajax overgekomen speler was betrokken bij de 0-1 van zijn ploeggenoot Timo Werner. Ziyech werd in de tweede helft gewisseld.

Joël Veltman had een basisplaats bij Brighton & Hove Albion. De verdediger was de afgelopen seizoenen ploeggenoot van Ziyech bij Ajax. Pascal Gross benutte in de slotminuut een strafschop voor Brighton.

