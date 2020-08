Meer dan 120.000 coronadoden in Brazilië

Het aantal coronadoden in Brazilië is zaterdag de grens van 120.000 gepasseerd.

Het afgelopen etmaal stierven 758 Brazilianen aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het totale dodental sinds de uitbraak uit op 120. 262. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

In de afgelopen 24 uur zijn 41.350 nieuwe besmettingen geregistreerd. Tot nu toe is bij 3.846.153 inwoners de longziekte vastgesteld. Na de Verenigde Staten is Brazilië wereldwijd gezien het hardst getroffen door de coronapandemie. Al lijkt het aantal doden en besmettingen de afgelopen weken te stabiliseren.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft het virus gebagatelliseerd en gouverneurs en burgemeesters aangevallen die lockdown-maatregelen hebben opgelegd, met het argument dat de economische schade erger is dan de ziekte zelf.



Bolsonaro ziet de inzet van het malariamiddel hydroxychloroquine als oplossing voor het virus, ondanks studies die aantonen dat het middel niet effectief is tegen Covid-19.

Hij zei zaterdag nog dat het medicament in Brazilië "de levens van duizenden slachtoffers heeft gered." De president gebruikte zelf wat hij het "rechtse" medicijn noemde toen hij in juli besmet raakte met het coronavirus.

© ANP 2020