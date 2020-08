Ziyech houdt knieblessure over aan debuut Chelsea

Hakim Ziyech heeft een knieblessure opgelopen in zijn eerste wedstrijd voor Chelsea.

De Marokkaanse international, deze zomer voor 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, moest in de oefenwedstrijd bij Brighton & Hove Albion (1-1) kort na rust van het veld. "Hij voelde iets in zijn knie. We moeten ernaar kijken, hopelijk is het niet zo erg", zei manager Frank Lampard.

Ziyech stond met een prachtige pass aan de basis van de openingstreffer. De aanvallende middenvelder legde de bal met zijn linkerbeen op het hoofd van Callum Hudson-Odoi, die de eveneens debuterende spits Timo Werner in staat stelde de score te openen. "Hij liet een paar geweldige passes zien", zei Lampard.

Op 14 september speelt Chelsea weer tegen Brighton, dan bij de start van de Premier League.

