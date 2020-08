COA: zorg voor quarantaineplekken voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doet een dringende oproep aan het Veiligheidsberaad om quarantaineplekken beschikbaar te stellen voor asielzoekers.

Asielzoekerscentra zijn nu slechts in staat om enkele asielzoekers te isoleren bij een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt het COA op basis van berichtgeving van RTL Nieuws. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA doet de oproep in een brief aan Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dit overlegorgaan bestaat uit de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en komt maandagavond bijeen om het coronabeleid te bespreken. Daarbij komt dit onderwerp ook ter tafel.

Volgens een woordvoerder van het COA hebben azc's momenteel wel enkele plekken ingericht waar mensen kunnen worden afgezonderd. "Maar daar kan je niet twintig à dertig mensen onderbrengen." De COA is al maanden op zoek naar grotere locaties, tot nu toe zonder succes. Daarom vraagt Schoenmaker nu elk van de 25 veiligheidsregio's een grotere quarantainelocatie beschikbaar te stellen.

