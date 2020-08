Onderwijsminister vreest meer ongelijkheid door coronavirus

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vreest het coronavirus niet alleen om zijn gevaren voor de gezondheid, maar ook om "de kracht die het virus heeft om mensen te verdelen".

Dat zei ze maandag in Nijmegen, ter gelegenheid van de opening van het academische jaar aan de Radboud Universiteit. "Sluimerend, op de achtergrond, kan corona mensen verdelen langs klassieke scheidslijnen van inkomen en afkomst. Het mag niet zo zijn dat je als kind uit een familie waar ouders hun baan kwijtraakten, straks moeilijker de universiteit of hogeschool bereikt", waarschuwde de bewindsvrouw.

In coronatijd moeten we er er ook voor waken dat mensen, met name de jongeren, de hoop verliezen, zei ze verder. "Met uitgestelde dromen kunnen de meeste mensen wel even leven. Éven dan. Want waar perspectief ontbreekt, wordt dromen deprimerend. En ligt stilstand op de loer. Dat moeten we te allen tijde voorkomen, en dat doen we samen. In elke gemeenschap, dus ook de academische, let je extra op de jongsten", hield ze haar toehoorders voor.

Ze riep de studenten op "binnen de kaders van wat mag" een manier te vinden om toch ook fysiek bij elkaar in de buurt te zijn. "Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goede start en een fijn verloop van je studie. Van een verbonden academische gemeenschap profiteert het hele land."



Intussen wordt volgens Van Engelshoven steeds duidelijker dat "voor eens en voor altijd" iets moet veranderen in de manier waarop we wetenschappelijk werk waarderen. "Corona heeft nog maar eens bevestigd dat het grootste kapitaal van de Nederlandse wetenschap, haar mensen, jarenlang te weinig zekerheid is geboden."

De Nederlandse universiteiten openden maandag hun academische jaar. Anders dan normaal waren er geen grote bijeenkomsten. De openingen vonden grotendeels online plaats of op kleinschalige ceremonies.

