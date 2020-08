Rusland: brede vaccinatie tegen corona begint in september

Rusland begint in september met grootschalige verspreiding van het in eigen land ontwikkelde vaccin tegen het coronavirus.

Dat heeft de minister van Volksgezondheid Moerasjko maandag gezegd. Zorgmedewerkers en leraren komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Voor militairen wordt de inenting verplicht. Verder is de vaccinatie vrijwillig, benadrukte Moerasjko, maar een onderwijsvakbond is er niet gerust op.

De vakbond is een online petitie begonnen tegen verplichte toediening van het vaccin voordat het voldoende getest is. Een laatste test met 40.000 proefpersonen is nog maar net begonnen.

Internationaal is voorzichtig gereageerd op de aankondiging dat Rusland een werkzaam vaccin heeft ontwikkeld. Wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeggen dat meer tests nodig zijn om aan te tonen dat het veilig is. Rusland noemde beschuldigingen dat het Russische coronavaccin onveilig is ongegrond.



Inmiddels is het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Rusland maandag gestegen tot 995.300. De autoriteiten zeiden dat er tot dusver 17.100 mensen aan de gevolgen van het virus zijn gestorven.

China

Ook in China vaccineert men sinds ruim een maand mensen met een vitaal beroep tegen het coronavirus, onder wie zorgverleners en douaniers. Het land heeft gekozen om eerst de mensen in te enten die het meeste kans lopen besmet te raken, zei het hoofd van de Nationale Gezondheidscommissie, Zheng Zhongwei. "De meeste besmettingen in China komen nu uit het buitenland, dus de douane-officieren lopen een hoog risico."



Het Chinese inentingsprogramma moet later worden verbreed naar mensen die werken in de transportsector en op markten waar levende dieren voor de consumptie worden verkocht, om zo tot groepsimmuniteit te komen.

Het is niet duidelijk welk vaccin wordt gebruikt. Volgens de WHO zijn er in totaal 170 verschillende vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling, maar die zijn geen van alle al goedgekeurd.



Marokko

De Marokkaanse regering heeft een overeenkomst getekend met China over de levering van een vaccin tegen het coronavirus. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Marokko samenwerken met China National Biotec Group (CNBG) op het gebied van klinische onderzoeken met het vaccin.



In het Noord-Afrikaanse land hebben ruim 5.000 personen zich gemeld om mee te doen aan de klinische proeven met het vaccin tegen het longvirus. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van 500 tot 1.000 DH per dag voor deelname aan de 40-dagen durende klinische proef. De klinische proeven zijn gestart in het Militair Ziekenhuis en het Ibn Sina Universitair Ziekenhuis in Rabat, en het Ibn Rushd Universitair Ziekenhuis in Casablanca.

Door de samenwerking met de Chinezen kan Marokko ervoor zorgen dat Marokkaanse burgers tot de eerste groep behoren die beschikt over het vaccin tegen het longvirus. Dat verzekerde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb in de dagen vooraf aan de ondertekeningsceremonie.

