IKEA heropent restaurants, speelplaatsen blijven dicht

IKEA heropent per 1 september bijna alle restaurants, maar de speelplaatsen blijven in alle vestigingen gesloten.

Het restaurant in Amsterdam blijft dicht "vanwege de lokale ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus", zo laat het bedrijf weten. Volgens een woordvoerster is een bezoek aan IKEA, ook al gaan de restaurants weer open, daarmee voorlopig "geen dagje uit". Het van huis uit Zweedse bedrijf vraagt klanten nog steeds doelgericht naar de winkel te komen.

In de restaurants is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Eters moeten een registratieformulier invullen voor eventueel contactonderzoek en mogen maximaal een half uur in het restaurant zijn. Ook zijn de openingstijden anders dan normaal en is er een aangepast aanbod.

