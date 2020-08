Aantal bijstandsontvangers neemt toe, vooral onder jongeren

economie 31 aug 8:43

Het aantal bijstandsontvangers is in het vorige kwartaal voor het eerst in tweeënhalf jaar toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral veel jongeren belandden in de bijstand. Dat komt mede door de coronacrisis, vermoeden de onderzoekers. Eind juni ontvingen 427.000 mensen die jonger waren dan de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering, bijna 2000 meer dan een jaar eerder. Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsontvangers het snelst toe, met 5 procent. "Ik vermoed dat bij de jongeren wel een corona-effect te zien is", zegt econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een reactie. "Vooral jongeren zijn vanwege corona hun baan kwijtgeraakt. Of ze begonnen op de arbeidsmarkt en konden geen baan vinden." Jongeren hebben vaker flexbanen en verliezen daardoor sneller hun baan als het economisch tegenzit. Van Mulligen verwacht dat het aantal bijstandsontvangers de komende maanden verder toe zal nemen. "Afgaande op de ramingen van het Centraal Planbureau zullen de problemen op de arbeidsmarkt nog wel een tijdje voortduren." © ANP 2020