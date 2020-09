Hamas: akkoord met Israël over beëindiging escalatie in Gaza

De Palestijnse verzetsbeweging Hamas en Israël hebben afgesproken een eind te maken aan de al weken durende escalatie in Gaza en de rust te herstellen in het gebied.

Dat hebben beide partijen maandagavond bekendgemaakt. Qatar heeft een bemiddelende rol gespeeld bij dit akkoord. Israëlische veiligheidsfunctionarissen bevestigden het bericht over een wapenstilstand eerder al tegenover Walla! News met als toevoeging dat ze wel zullen zien wat de realiteit van afspraak is. Hamas beloofde onder meer op te houden ballonnen op te laten om brand te stichten aan de andere kant van de grens en Israël stopt met de luchtaanvallen, zei een Palestijnse official die het Qatarese bemiddelingswerk heeft gevolgd.

Het Israëlische bureau Cogat, dat de contacten onderhoudt met de Palestijnse gebieden, liet weten dat na de veiligheidsbesprekingen, geleid door de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz, de belangrijkste verbindingen voor de doorvoer van goederen naar Gaza weer opengaan.

Bovendien mogen vissers hun netten weer uitgooien tot 15 zeemijl uit de kust. Cogat waarschuwde wel dat als Hamas niet levert, Israël dienovereenkomstig zal reageren.

