Bezorgers Deliveroo gaan uitkijken naar vermiste kinderen

De bezorgers van Deliveroo gaan helpen bij de zoektocht naar vermiste kinderen.

Via de landelijke campagne 'Ride tot Find', in samenwerking met Amber Alert en de politie, ontvangen de bezorgers in hun rider app Amber Alerts en Vermist Kind Alerts. Volgens Amber Alert, het landelijke alarm vermiste kinderen, is het wereldwijd de eerste keer dat Deliveroo-bezorgers vanuit hun app uitkijken naar vermiste kinderen in gevaar. Ook rijden ze de hele maand september rond met vermissingsposters op hun bezorgtassen om aandacht te vragen voor cold cases.

"Hoe meer mensen er uitkijken naar een vermist kind, hoe groter de kans dat het kind snel weer wordt gevonden", zegt Frank Hoen, oprichter AMBER Alert. "De bezorgers van Deliveroo zijn de hele dag op pad. Ze zijn hierbij niet alleen goed zichtbaar op straat, maar zien zelf ook veel. Dat is een grote troef. Door deze nieuwe samenwerking met Deliveroo, waarbij bezorgers via hun rider app een actief alert ontvangen, hopen wij in de toekomst vermiste kinderen nog sneller thuis te brengen."

