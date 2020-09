'Biculturele Nederlander kijkt minder Nederlandse tv'

Nederlanders met een Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond kijken minder vaak naar de Nederlandse televisie.

Onderzoek van Motivaction en TransCity toont aan dat het weekbereik van NPO 1 bij deze groep daalde van 31 procent in 2018 naar 21 procent in 2020. Ook RTL 4 is minder populair onder deze zogeheten biculturele Nederlanders, het weekbereik is nu 34 procent, tegen 41 procent 2 jaar geleden.

Dit is aanzienlijk lager dan bij autochtone landgenoten, staat in het Mediarapport Biculturele Nederlanders.

Onder autochtonen is het weekbereik, het percentage dat tijdens een week minstens 15 minuten aaneengesloten tv kijkt, 70 procent op NPO 1 en 59 procent voor RTL 4. Ten opzichte van 2018 is sprake van een lichte daling, staat in het rapport.



Wit perspectief

Volgens de onderzoekers uiten Nederlanders met een Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond de laatste jaren steeds meer hun onvrede over het "witte perspectief" van Nederlandse media. Ze verwachten dat de daling van het bereik van Nederlandse media zich voortzet als er niks verandert.

Bovendien kunnen mediagebruikers tegenwoordig steeds meer zelf beslissen welke content ze hoe en wanneer tot zich nemen. Zo is het gebruik van video on-demanddiensten, zoals Netflix en Videoland, flink gestegen.

