Israël heropent grensovergang bij Gazastrook na bestand met Hamas

Israël heeft een belangrijke grensovergang met de Gazastrook heropend.

Dat gebeurde nadat een bestand was gesloten met Hamas. Die wapenstilstand kwam tot stand na bemiddeling door Qatar en moet een einde maken aan de wekenlange beschietingen over en weer.

De Israëlische autoriteiten lieten weten dat de cruciale grensovergang Kerem Shalom weer in gebruik is genomen. Die wordt gebruikt voor het vrachtvervoer naar de Palestijnse enclave aan de kust. Israëlische media berichten dat alweer brandstof wordt aangevoerd via die route.

Het Israëlisch brandstofverbod leidde eerder tot stillegging van de enige energiecentrale in Gaza. Sinds 2007 lijdt de Gazastrook onder een verlammende Israëlische blokkade die ruim twee miljoen inwoners van veel vitale goederen berooft, waaronder voedsel, medicijnen en brandstof. De enclave aan zee is al decennialang getuige van een grote elektriciteitscrisis als gevolg van een tekort aan bevoorrading uit Israël.



Het was de afgelopen weken erg onrustig in het grensgebied. Palestijnen bestookten de bezetter vanuit de kustenclave met brandbommen die waren bevestigd aan ballonnen. Ook vuurden ze soms raketten af. Israël sloeg terug door luchtaanvallen uit te voeren, daarbij werd ook een school in Gaza geraakt.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vorige week gedreigd Palestijnse leiders in de Gazastrook te vermoorden. "Hamas en de Islamic Jihad moeten beseffen dat hetgeen hen de vorige keer is overkomen nu verdubbeld en verdrievoudigd zal worden, inclusief het aantal doelwitten", zei Netanyahu, daarmee verwijzend naar de moord op een prominente commandant van Islamic Jihad in november vorig jaar.

