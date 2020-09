Toeristen bleven in juli massaal weg uit Spanje

Buitenlandse toeristen bleven ook na de strenge lockdown weg uit Spanje.

Er arriveerden in juli 75 procent minder vakantiegangers in het land dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Spaanse statistiekbureau. Het wegblijven van buitenlandse vakantiegangers is een klap voor de Spaanse economie.

Zo'n 13 procent van de werkgelegenheid in het populaire vakantieland houdt verband met toerisme. Inkomsten uit die sector zijn ook goed voor ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product (BBP).

Spanje heropende eind juni de grenzen, maar dat leidde niet tot een massale toestroom van zonaanbidders. Het aantal hotelreserveringen lag in de maand erna zo'n 73 procent lager dan in juli 2019. Ook is bijna de helft minder overnachtingen geboekt bij andere accommodaties, zoals vakantiewoningen of campings.



Toeristen blijven mogelijk weg omdat veel landen reiswaarschuwingen hebben afgekondigd voor Spanje. Ook moeten vakantiegangers soms in quarantaine als ze terugkeren uit het Zuid-Europese land.

De meeste vakantiegangers kwamen in juli uit buurland Frankrijk. Daarna volgden Duitsers en Britten. De Balearen, een eilandengroep in de Middellandse Zee, waren de populairste bestemming.

