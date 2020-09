Marokko: Aantal geldovermakingen vanuit buitenland gedaald met 8,1%

marokko 30 aug 19:14

Marokkanen die woonachtig zijn in het buitenland maakten in de eerste helft van 2020 grofweg 24 miljard DH (€2,2 miljard) over naar Marokko.

Dat is een daling van 8,1% vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor. De transacties weerspiegelen 59,4% van het handelstekort in Marokko, in tegenstelling tot de 63,1% in 2019. Reizigers gaven in de eerste zes maanden van 2020 zo'n 17 miljard DH (€1,5 miljard) uit, een daling van 29,9% vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor. Ook het aantal buitenlandse investeringen daalde met 7,2% tot 8,3 miljard DH (€760.000). © MAROKKO.NL 2020