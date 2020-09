Casablanca: Café rekent 'coronabelasting' aan klanten

marokko 1 sep 19:40

Een café in Casablanca is in opspraak geraakt nadat foto's circuleerden van een kassabon waarop te zien is dat de horeca-onderneming een 'coronabelasting' in rekening brengt.

Het café op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca rekent 6% coronabelasting bovenop de rekening. Foto's van de aankoopbon worden massaal gedeeld op sociale netwerken. Het is niet bekend waar de horecaonderneming het percentage van 6% vandaan heeft gevist. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een bedrijf de coronabelasting, waarschijnlijk ingegeven door de tijdrovende preventiemaatregelen tegen het longvirus, doorberekent aan de klant. © MAROKKO.NL 2020