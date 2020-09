Marokko: Graaninvoer gestegen met 50%

De import van granen is in de eerste zeven maanden van dit jaar toegenomen met 5,9 miljoen kwintalen

Dat is een stijging van 49,8% vergeleken met dezelfde periode een jaar daarvoor. Dat meldt het nationale havenbureau (ANP).

De meeste graan kwam het land binnen via de haven van Casablanca, met 3,4 miljoen kwintalen is dat 56,5% van de totale graaninvoer.

De invoer van graan is het gevolg van de gedaalde graanproductie in Marokko. Volgens het Marokkaanse Ministerie van Landbouw is de droogte de belangrijkste oorzaak van de forse daling.

Het landbouwseizoen 2019-2020 registreerde eind april slechts 205 mm neerslag, 25% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (282,1 mm) en 34% minder dan het 30-jarig gemiddelde (323,7 mm).

Met uitzondering van granen vertonen alle gewassen een normale of in sommige gevallen zelfs betere resultaten dan in 2019.

