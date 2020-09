Koning Mohammed VI belt met Chinese president Xi Jinping

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft maandag telefonisch overleg gevoerd met Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China.

De twee staatshoofden bespraken de ontwikkeling van bilaterale betrekkingen op alle gebieden, inclusief politieke dialoog, economische samenwerking en culturele uitwisselingen, aldus een verklaring van het Koninklijk Kabinet. Het telefonisch onderhoud was ook bedoeld om de samenwerking te bespreken met betrekking tot de gezamenlijke strijd tegen het longvirus COVID-19.

De Marokkaanse regering heeft onlangs een overeenkomst getekend met China over de levering van een vaccin tegen het coronavirus. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Marokko samenwerken met China National Biotec Group (CNBG) op het gebied van klinische onderzoeken met het vaccin.

In het Noord-Afrikaanse land hebben ruim 5.000 personen zich gemeld om mee te doen aan de klinische proeven met het vaccin tegen het longvirus. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van 500 tot 1.000 DH per dag voor deelname aan de 40-dagen durende klinische proef. De klinische proeven zijn gestart in het Militair Ziekenhuis en het Ibn Sina Universitair Ziekenhuis in Rabat, en het Ibn Rushd Universitair Ziekenhuis in Casablanca.



Door de samenwerking met de Chinezen kan Marokko ervoor zorgen dat Marokkaanse burgers tot de eerste groep behoren die beschikt over het vaccin tegen het longvirus. Dat verzekerde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb in de dagen vooraf aan de ondertekeningsceremonie.

Naast China en Marokko doen drie andere landen mee met de klinische proef met het Chinese vaccin, de Verenigde Arabische Emiraten, Peru en Argentinië.



Bilaterale betrekkingen

Het telefoongesprek was een kans voor de Marokkaanse vorst om China te bedanken voor de steun die het Marokko bood bij het implementeren van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, zowel wat betreft de levering van medische apparatuur alsook de overdracht van kennis en expertise.

De betrekkingen tussen Marokko en China intensiveerden nadat de twee leiders in mei 2016, tijdens de reis van koning Mohammed VI naar Peking, de gezamenlijke verklaring over strategisch partnerschap ondertekenden. De verklaring was bedoeld om de economische partnerschap en samenwerking op verschillende gebieden te versterken.



Na het bezoek van de koning beloofden de twee landen hun inspanningen inzake de bilaterale samenwerking te versterken. Particuliere instellingen op het gebied van industrie en toerisme uit beide landen hebben daartoe verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend.

Tussen 2016 en 2019 is het aantal Chinese toeristen dat Marokko bezoekt flink toegenomen nadat Marokko de visumplicht voor Chinese staatsburgers had afgeschaft. Het aantal Chinezen dat Marokko jaarlijks bezocht is inmiddels opgelopen tot 350.000.

In november 2020 vieren Marokko en China 62 jaar diplomatie.

