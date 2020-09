Saoedi-Arabië ontslaat twee koninklijke leden wegens corruptie

Twee leden van de koninklijke familie en vier functionarissen van het Ministerie van Defensie zijn doorverwezen naar een corruptieonderzoek

Dat meldt het staatspersbureau SPA dinsdag in een verklaring. Een koninklijk besluit ontsloeg prins Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al Saud van zijn positie als bevelhebber van de gezamenlijke troepen in de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen, en zijn zoon prins Abdulaziz bin Fahd van zijn positie als plaatsvervangend gouverneur van de provincie Al-Jawf.

De twee, samen met vier functionarissen van het ministerie van Defensie, werden doorverwezen naar een onderzoek naar vermoedelijke niet-gefiatteerde financiële transacties bij defensie.

Volgens het persbericht kwam de beslissing op bevel van een anticorruptiecomité, gevormd door kroonprins Mohammed bin Salman.



In 2017 beval Mohammed bin Salman de arrestatie van tientallen koninklijke leden, ministers en zakenlieden in een anticorruptiecampagne en hield hij hen vast in het Ritz-Carlton hotel wegens vermeende corruptie.

De meesten van hen werden later vrijgelaten nadat ze niet nader gespecificeerde financiële schikkingen hadden getroffen met de autoriteiten.



