Franse president Macron ontmoet legendarische Libanese zangeres Fairuz

Tussen alle politieke ontmoetingen door heeft de Franse president Emmanuel Macron ook een bijzondere rendez-vous met Fairuz.

President Macron is maandagavond aangekomen op het vliegveld van Beiroet. Macron is in het land om hervormingen af te dwingen. Vlak na aankomst op het vliegveld heeft Macron de nieuwe premier Mustapha Adib opgeroepen zo snel mogelijk een regering te vormen die aan de slag gaat in Libanon.

Het is de tweede keer in korte tijd dat president Macron een bezoek brengt aan de Libanese hoofdstad Beiroet. In het land heerst grote politieke onrust als gevolg van de verwoestende explosie in de haven van de hoofdstad op 4 augustus, de aanhoudende economische malaise en de corona-epidemie.

Tussen alle politieke ontmoetingen door heeft Macron ook een bijzondere rendez-vous met Fairuz. Zangeres Fairuz staat symbool voor de eenheid van Libanon. Haar liedjes zijn enorm populair in de hele Arabische wereld. En nu zeker, na de rampspoed die Beiroet heeft getroffen. De Franse president Macron vereert de intussen bejaarde superster met een bezoekje.



Zangeres Fairuz is een naam als een klok in de hele Arabische wereld; sinds de Egyptische Umm Kulthum heeft geen enkele zangeres zoveel aanhang. Fairuz is hét boegbeeld van Libanon, het muzikale cement tussen vele bevolkingsgroepen en religies.

De voorbije weken zijn liedjes als "Li Beirut" ("Aan Beiroet", een lied uit de tijd van de burgeroorlog in de jaren 70) of "Bhebbak ya Lubnan" ("Ik hou van je, Libanon") weer heel populair.

