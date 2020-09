Marokko: Nog meer arrestaties onder Hirak-Jerada activisten

Het aantal arrestaties onder demonstranten in Jerada is opgelopen tot tien.

De demonstraties in de nasleep van het fatale ongeluk van een medewerker bij een mijnbouwbedrijf in Jerada heeft geresulteerd in de arrestatie van tien activisten.

De groep mannen kwam in opstand nadat plaatsgenoot Mehdi Bellouch kwam te overlijden in één van de kolenputten in de regio. Het slachtoffer was werkzaam bij een mijnbouwbedrijf en verongelukte met zijn broer nadat de mijn waarin zij werkten instortte. Mehdi overleed aan zijn verwondingen, zijn broer raakte gewond.

De dood van Bellouch veroorzaakte veel woede bij de lokale bevolking die in grote getale bij het lokale ziekenhuis bijeenkwam om verhaal te halen. Het vreedzame protest escaleerde nadat de groep vernam dat het slachtoffer spoedig zou worden begraven. De politie werd ingeschakeld om de rust te bewaken.



Eind augustus werden al zeven mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen uiteenlopend van twee maanden tot één jaar. De groep mannen werd verdacht van het houden van een 'ongeoorloofd protest' en het 'schenden van de noodtoestand'.

Naast de gevangenisstraffen zijn ook geldboetes opgelegd variërend van 500 tot 5.000 DH.

© MAROKKO.NL 2020