Beni Mellal: Afname besmettingen leidt tot opheffing lockdowns volkswijken

De autoriteiten van de provincie Béni Mellal hebben besloten om de lockdown in zes wijken op te heffen.

De daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio is voor de autoriteiten "overtuigend bewijs" dat de preventiemaatregelen hebben gewerkt, meldt de provincie in een persbericht. Andere wijken werden op hun beurt onder lockdown geplaatst omdat daar het aantal besmettingen juist toenam.

Het aantal nieuwe besmettingen in de afgesloten wijken is de afgelopen dagen afgenomen. De lockdowns in wijken van de oude medina, Yacoub El Mansour, Ben Addi, Aourir, Ouled Hamdane en Hay Al Amal zijn opgeheven en weer toegankelijk zonder checkpoints.

Een toename in het aantal coronabesmettingen in andere wijken in de stad leidde echter tot de afsluiting van de toegangswegen tot de getroffen wijken. Sinds maandag zijn verschillende wegen naar de wijken Bab Ftouh, Ouled Ayad en Ouled Hamdane, Asfete, Serhani en Ben Chouia afgesloten.



De aangescherpte maatregelen in Beni Mellal werden 21 augustus ingevoerd. Belangrijke toegangswegen werden geblokkeerd. Winkels moesten voortaan om 20.00 uur dicht, markten om 14.00 uur. Openbare ruimtes zoals parken en tuinen werden om 18.00 uur afgesloten voor publiek. Het leger werd ingezet om toe te zien op de naleving van de draconische maatregelen.

Ook in Casablanca en Marrakech werden soortgelijke preventieve maatregelen getroffen. Stranden, openbare baden, hammams, kappers en schoonheidssalons gingen op slot. In cafés mochten voorlopig geen voetbalwedstrijden meer worden vertoond. Ook geldt een vergunningsplicht om de gebieden te mogen verlaten.

© MAROKKO.NL 2020