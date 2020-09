Marokko aangesloten bij Covax: Coronavaccin kost maximaal 30 DH

Met het Covax-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zullen zijn voor de armere landen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO had in augustus al haar lidstaten uitgenodigd om in te stappen in het Covax-programma. Enkele tientallen landen hebben al hun belangstelling getoond voor een Covax-samenwerking.

Ook de EU sloot zich aan bij het internationale initiatief onder de regie van de WHO om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te versnellen en voor iedereen ter wereld toegankelijk te maken. Vaccins zullen aan armere landen worden aangeboden tegen een prijs van maximaal $3 per dosis.

De Europese Commissie stelt 400 miljoen euro voor het Covax-samenwerkingsverband beschikbaar via garanties, maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel bekend. "Geen land, geen continent, kan het coronavirus in zijn eentje verslaan. We moeten onze krachten bundelen", aldus Von der Leyen. De Europese bijdrage moet vooral landen met een laag of gemiddeld inkomen helpen om toekomstige vaccins te kunnen kopen.



Brussel is namens de 27 EU-landen aan het onderhandelen met verscheidene farmaceuten voor de levering van vaccins die worden ontwikkeld als die effectief en veilig blijken te zijn. Het dagelijks EU-bestuur heeft al deals gesloten met een vijftal fabrikanten voor de levering van potentieel honderden miljoenen doses.

In het Covax-programma zitten al verschillende kandidaatvaccins. Zodra een vaccin effectief werkt en veilig blijkt te zijn, moeten er tegen eind 2021 twee miljard doses worden geproduceerd. Het doel is om zorgverleners en kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, in alle landen wereldwijd te beschermen. Het gaat over ongeveer 20 procent van de totale bevolking in de deelnemende landen.



De Verenigde Staten (VS) stappen niet mee in het wereldwijde initiatief. De VS zijn in juli uit de WHO gestapt. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de organisatie ervan te laat te zijn geweest met de waarschuwingen voor het risico van het coronavirus. Volgens Trump staat de WHO onder controle van de regering in Peking, ook al betaalt China lagere bijdragen aan de organisatie dan de VS. Trump stelde ook de WHO verantwoordelijk voor het hoge aantal doden.

Marokko

Marokko is tegelijkertijd aan de slag gegaan met een Chinees vaccinkandidaat. De Marokkaanse regering heeft een overeenkomst getekend met China over de levering van een vaccin tegen het longvirus. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Marokko samenwerken met China National Biotec Group (CNBG) op het gebied van klinische onderzoeken met het vaccin.



In het Noord-Afrikaanse land hebben ruim 5.000 personen zich gemeld om mee te doen aan de klinische proeven met het vaccin tegen het longvirus. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van 500 tot 1.000 DH per dag voor deelname aan de 40-dagen durende klinische proef. De klinische proeven zijn gestart in het Militair Ziekenhuis en het Ibn Sina Universitair Ziekenhuis in Rabat, en het Ibn Rushd Universitair Ziekenhuis in Casablanca.

Door de samenwerking met de Chinezen kan Marokko ervoor zorgen dat Marokkaanse burgers tot de eerste groep behoren die beschikt over het vaccin tegen het longvirus. Dat verzekerde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb in de dagen vooraf aan de ondertekeningsceremonie.

Naast China en Marokko doen drie andere landen mee met de klinische proef met het Chinese vaccin, de Verenigde Arabische Emiraten, Peru en Argentinië.

