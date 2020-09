OM aan zet in 'advocatenrel' Marengoproces

Het Openbaar Ministerie komt donderdag in het liquidatieproces Marengo met een reactie op de betogen van enkele advocaten, die hevig protesteren tegen de manier waarop justitie hen behandelt.

Voor hen is de maat vol. Het OM bracht onlangs een lijvig dossierstuk in, waarin advocaten zouden worden afgeschilderd als loopjongens voor hun cliëntèle en bovendien geheime informatie zouden lekken. Daarbovenop kwam de onthulling dat justitie advocaat Nico Meijering en een kantoorgenoot vorig jaar juni heeft laten schaduwen tijdens een reis naar Dubai. De raadslieden zijn boos en verontwaardigd over de werkwijze van justitie. Zij eisen dat de rechtbank ingrijpt en alles tot op de bodem uitzoekt.

"Zo kan het niet verder", zei Meijering vorige week op een zitting in het proces. "Wij willen van de rechtbank horen dat dit niet geaccepteerd wordt. De bodem is bereikt."

Meijering en zijn collega's zijn er kwaad over dat zij hun werk kennelijk niet langer in vrijheid kunnen doen en bovendien in gevaar worden gebracht. Het volgen van Meijering op zijn reis naar Dubai was ingegeven door informatie dat hij een afspraak zou hebben met de destijds nog voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat was niet zo. Taghi is de hoofdverdachte in Marengo en werd in december in Dubai gearresteerd. Meijering is niet zijn advocaat; hij staat andere verdachten bij in de zaak.



De schaduwoperatie kwam op tafel door een publicatie in het AD. De advocaten spreken er schande van dat de actie onder de pet is gehouden.

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase. Het proces staat onder grote druk en wordt zwaar beveiligd, onder meer door de moorden op de broer én de advocaat van de kroongetuige in de zaak. De inhoudelijke behandeling wordt volgend jaar verwacht.

