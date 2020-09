OM: schaduwen advocaten was gerechtvaardigd

Het volgen van advocaat Nico Meijering en een kantoorgenoot op een reis naar Dubai in juni vorig jaar was "gerechtvaardigd".

Het Openbaar Ministerie liet de raadslieden observeren in de hoop dat zij de voortvluchtige Ridouan Taghi op het spoor zouden komen. "Taghi was de meest gezochte verdachte van Nederland", zei het OM donderdag op een zitting in het omvangrijke Marengoproces, in de zwaarbewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Het OM reageert donderdag met een urenlang betoog op de heftige protesten van advocaten tegen de manier waarop justitie te werk gaat in het liquidatieproces Marengo, dat nog altijd in de inleidende fase zit. Taghi is hoofdverdachte in dit omvangrijke proces. De advocaten voelen zich weggezet als 'maffiamaat' en menen dat het OM hen met de beschuldigingen in gevaar brengt.

Het OM bracht onlangs een lijvig dossierstuk in, waarin advocaten zouden worden afgeschilderd als loopjongens voor hun clientèle en bovendien geheime informatie zouden lekken. Daarbovenop kwam de onthulling over de schaduwoperatie. De raadslieden eisen dat de rechtbank ingrijpt en alles tot op de bodem uitzoekt. Het OM vindt dat zij de integriteit van justitie ten onrechte in twijfel hebben getrokken.



Niet immuun

Het volgen van Meijering op zijn reis naar Dubai was ingegeven door informatie dat hij een afspraak zou hebben met Taghi. Dat was niet zo. Taghi is de hoofdverdachte in Marengo en werd in december in Dubai gearresteerd. Meijering is niet zijn advocaat; hij staat andere verdachten bij in de zaak. De schaduwoperatie kwam op tafel door een publicatie in het AD. De advocaten spreken er schande van dat de actie onder de pet is gehouden.

Het OM zei dat advocaten "niet immuun" zijn voor de inzet van opsporingsmiddelen. Het belang van het opsporen en arresteren van Taghi was heel groot, omdat het moorden doorging, ook toen de strafzaak Marengo al op gang was gekomen. Zo werd in maart 2018 de broer van de kroongetuige in het proces, Nabil B., doodgeschoten.

