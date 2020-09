Regering Afghanistan maakt weg vrij naar vredesoverleg

De Afghaanse regering heeft vrijwel alle gevangen Taliban-leden die ze beloofd heeft vrij te laten, laten gaan.

Er zijn volgens de regering enkele uitzonderingen gemaakt. Een paar buitenlandse bondgenoten, Australië en Frankrijk, hadden zich gekeerd tegen de vrijlating van zeven terroristen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Australiërs of Fransen. Maar de rest is op vrije voeten gesteld en dit zou de weg openen naar overleg over een duurzaam staakt-het-vuren en over vrede in het al decennia door oorlog verscheurde land.

De zeven zullen naar Qatar worden gebracht volgens de Afghaanse autoriteiten. Daar wordt volgens de planning ook begonnen met het overleg van de regering met de Taliban. Kabul heeft nu de laatste vierhonderd Taliban vrijgelaten van de in totaal 5000 die op grond van afspraken die de VS met de Taliban eind februari maakten, vrij zouden komen voor de start van vredesonderhandelingen. De Taliban hebben zoals afgesproken duizend gevangenen vrijgelaten.

De Afghaanse regering gaat niet enthousiast de vredesgesprekken in. Die zijn vooral het gevolg van het beleid van de Amerikaanse president Trump die een einde wil maken aan bijna 20 jaar strijd. Het is voor de Verenigde Staten sinds de inval in 2001 de langste oorlog ooit geworden. Washington heeft in Qatar afspraken gemaakt met de Taliban en de Afghaanse regering stond daar buiten.



Maar veel Afghanen vertrouwen de Taliban niet als gesprekspartner. De Taliban hebben een schrikbewind uitgeoefend in de jaren 1996 - 2001 en willen van het land een streng islamitische staat maken.

Het zijn extremisten van vooral de Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) uit het oosten en zuiden. Dat is weliswaar de grootste bevolkingsgroep, maar niet de meerderheid in het land. Die vreest een nieuw schrikbewind.

