Voetbalteam Qatar als gastland op de Gold Cup

Het voetbalteam van Qatar is gastdeelnemer aan de eerstkomende twee edities van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben (Concacaf). Het betreft de toernooien in 2021 en 2023.

"Een prachtige manier voor het team om zich voor te bereiden op het WK van 2022 in Qatar", aldus sjeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de voorzitter van de Aziatische voetbalbond (AFC). De AFC en Concacaf tekenden in 2017 al een overeenkomst om meer samen te werken, met de bedoeling het voetbal verder te ontwikkelen en officials op te leiden. "We zijn er zeker van dat iedereen zal profiteren van de aanwezigheid van Qatar in deze competitie", aldus de sjeik.

De Gold Cup van 2021 is gepland van 2 tot en met 25 juli in de Verenigde Staten. Twaalf landen hebben zich al geplaatst voor de eindronde, waar in totaal zestien landen aan meedoen. Qatar is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging krijgt in de historie van de Gold Cup. Zuid-Korea mocht in 2000 en 2002 meedoen.

