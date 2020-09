CDA wil dat betaalde seks strafbaar wordt

Het CDA wil dat prostitutie in Nederland verboden wordt. De christelijke partij schaart zich achter een burgerinitiatief van jongerenbeweging , die wil dat betaalde seks strafbaar wordt.

Daarover wordt donderdag gedebatteerd. Tegen het AD zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik dat het nu echt tijd wordt "om een stap verder te gaan". Kuik noemt het hypocriet dat jonge vrouwen uit arme delen van Europa hier in de prostitutie werken, terwijl niemand wil dat zijn of haar dochter op de Wallen komt te werken.

"Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid. De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald. De instemming wordt dus afgekocht, de vrouw is een product. Dat kán niet meer in deze moderne tijd."

Volgens Kuik speelt het christelijke uitgangspunt dat seks alleen binnen het huwelijk mag, geen rol voor haar standpunt. "Het gaat mij om emancipatie en het beschermen van vrouwen in een kwetsbare positie", zegt ze. "Prostituees, meestal vrouwen, worden ongelijkwaardig behandeld."



De CDA'er wil dat in Nederland een Zweeds model wordt geïntroduceerd. Daar is betalen voor seks strafbaar en worden de klanten vervolgd. "Je moet wel realistisch zijn", zegt Kuik tegen het AD. "Misstanden en prostitutie zullen blijven bestaan, maar je moet als overheid er wel alles aan doen om het te voorkomen. En vergis je niet, er gebeurt in Nederland nu al heel veel in de illegaliteit."

Kuik zal donderdag een motie indienen waarin ze het kabinet vraagt te onderzoeken wat nodig is om het kopen van seks strafbaar te stellen. De kans dat het kabinet uiteindelijk een verbod invoert is echter klein omdat coalitiegenoten VVD en D66 tegen zijn.

