Israël: lichamen Palestijnse martelaren niet meer terug bij nabestaanden

Israël heeft woensdag besloten om de stoffelijke resten van Palestijnen die zijn gedood in botsingen met Israëlische bezettingstroepen niet meer terug te geven aan de nabestaanden

Voorafgaand aan het besluit dat werd goedgekeurd door het veiligheidskabinet van de regering behield Israël enkel de lichamen van de strijders van Hamas, de Palestijnse islamistische groepering die Gaza controleert.

Volgens het nieuwe beleid mag Israël de lichamen van een Palestijn die tijdens of als gevolg van een anti-Israëlische aanval is gedood, niet meer teruggeven.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz juichte het besluit van het kabinet toe dat volgens hem deel uitmaakte van een bredere "afschrikking"-campagne.



"Het niet teruggeven van lichamen van terroristen maakt deel uit van onze inzet voor de veiligheid van Israëlische burgers en natuurlijk om onze jongens naar huis terug te brengen", zei hij, verwijzend naar de overblijfselen van twee Israëlische soldaten die door Hamas in Gaza werden vastgehouden na een Israëlische aanval die in 2014 meer dan 2.000 Palestijnen doodde in de belegerde enclave.

Hamas zou ook twee Israëlische burgers vasthouden die op zichzelf Gaza zijn binnengekomen en van wie de families zeggen dat ze psychische problemen hebben. Het nieuwe beleid komt slechts twee dagen na de laatste bemiddelde deal tussen Israël en Hamas om een ​​einde te maken aan de grensoverschrijdende aanvallen die langer dan drie weken duren.

Mensenrechtengroep Adalah noemde het besluit van Israël "extreem, barbaars" en "illegaal". De NGO vindt het beleid om menselijke lichamen of lichaamsdelen te gebruiken als ruilmiddel is in strijd met de meest fundamentele universele waarden en het internationale recht.

