Macron woedend op verslaggever wegens onthullen gesprekken met Hezbollah (video)

De Franse president Emmanuel Macron haalde dinsdagavond uit naar een journalist na een persconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet

De journalist had in een recent artikel een onaangekondigde ontmoeting tussen het Franse staatshoofd en de leider met Hezbollah geopenbaard.

De Franse journalist Georges Malbrunot schreef maandag een stuk in het Franse dagblad Le Figaro waarin hij meldde dat Macron had gedreigd sancties op te leggen aan leiders van de militante factie die mogelijk resistent zijn tegen de hervormingen die de Franse regering nastreeft in Libanon.

De berisping van de Franse president kwam tijdens zijn officiële tweedaagse bezoek aan Beiroet om hervormingen en de noodzakelijke 'heruitvinding' van het land te bespreken in de nasleep van de verwoestende explosies van 4 augustus in de haven van Beiroet.



Videobeelden uitgezonden door franceinfo TV onthullen dat de Franse president de journalist berispt, waarna de twee na de uitwisseling abrupt weglopen. "Wat je hier doet is onverantwoord, gezien de gevoelige aard van de kwestie. Het is zeer onverantwoord tegenover Frankrijk en alle betrokken partijen, gezien wat je weet over de geschiedenis van dit land.", riep Marcon.

"Je weet dat ik journalisten altijd verdedig, dat zal ik altijd doen", vervolgde hij, "maar ik spreek je openhartig toe. Wat je doet is serieus onprofessioneel en bekrompen", riep een emotioneel aangeslagen Macron.



Malbrunot verbijsterd

De Franse journalist Georges Malbrunot is geen onbekende in de regio en wordt beschouwd als een expert in betrekkingen met het Midden-Oosten. Toen hij in augustus 2004 verslag deed voor Le Figaro werden hij en een collega-journalist tijdens de door de VS geleide oorlog daar gegijzeld door een groep genaamd het Islamitische Leger van Irak. De twee werden vier maanden later vrijgelaten.

"Ik ben zeer verrast door de hevigheid van deze aanval, die onaanvaardbaar is en waarop ik heb gereageerd.", zei Malbrunot over de emotionele uitbarsting van zijn President. Het Élysée-paleis verdedigde de berisping van Macron en gaf uiting aan hun behoefte om gewoon op de hoogte te worden gehouden.



"Wat de president hem verweten heeft, is dat hij ons niet de mogelijkheid heeft gegeven te reageren op informatie die de president impliceerde.".

President Macron is maandagavond aangekomen op het vliegveld van Beiroet. Macron is in het land om hervormingen af te dwingen. Vlak na aankomst op het vliegveld heeft Macron de nieuwe premier Mustapha Adib opgeroepen zo snel mogelijk een regering te vormen die aan de slag gaat in Libanon.



Het is het tweede bezoek aan Libanon in korte tijd van Macron. Hij was de eerste buitenlandse leider die het land bezocht, slechts twee dagen na de havenontploffing waarbij 190 doden vielen, 6.500 gewonden raakten en 300.000 mensen dakloos werden. Zijn recente bezoek kwam met de doelstellingen om de economie en de afbrokkelende infrastructuur van het land weer op te bouwen, en vooral, te helpen bij de vorming van een nieuwe regering.

Libanon staat op het punt failliet te gaan en heeft maandenlang geprotesteerd tegen een corrupt regime, waarvan de leden na de explosie zijn afgetreden.

