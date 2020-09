Export van Marokkaanse groenten en fruit naar Spanje stijgt met 18%

De Spaanse import van verse groenten en fruit uit Marokko bereikte in de eerste helft van dit jaar een waarde van €548 miljoen.

Volgens de Spaanse vereniging van groente en fruit producenten (FEPEX) staat dit bedrag gelijk aan een stijging van 18% in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor.

FEPEX maakte maandag bekend dat het volume van de invoer uit Marokko in de eerste helft van dit jaar ruim 358.000 ton bedroeg, dat is 25% meer vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Volgens de verenging is Marokko zichzelf aan het versterken en aan het positioneren als de belangrijkste leverancier van verse groenten en fruit voor de Spaanse markt.



Marokko is goed voor 47% van de invoer uit derde landen en 33% van het totaal dat Spanje in de eerste helft van het jaar heeft aangekocht.

In 2019 importeerde de Europese Unie 1,4 miljoen ton groenten en fruit uit Noord-Afrika regio, 4% meer dan in 2018 en 40% meer dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

