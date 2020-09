Vertrek VS uit WHO per 6 juli volgend jaar effectief

buitenland 3 sep 16:16

Het vertrek van de VS uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties zal per 6 juli volgend jaar effectief zijn.

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump had het vertrek uit de organisatie in mei al aangekondigd. Hij vindt dat de WHO bij het bestrijden van de coronapandemie te veel de oren liet hangen naar China en daardoor niet adequaat heeft opgetreden. De VS zijn de grootste donateur van de WHO. Het ministerie liet weten dat het geld nu over andere programma's van de VN wordt verdeeld. Het land begint met het terughalen van functionarissen uit WHO-kantoren. © ANP 2020