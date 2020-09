Rechtbank beraadt zich op strijdpunten liquidatieproces Marengo

Na vijf volle zittingsdagen is donderdag een veelbewogen inleidende ronde in het grote liquidatieproces Marengo nagenoeg afgerond.

De rechtbank zal zich de komende dagen op zowel de gevoelige twistpunten als de onderzoekswensen van raadslieden en OM beraden. De rechtbank maakt de beslissingen schriftelijk bekend, wanneer is nog niet duidelijk. Nieuwe zittingen zijn gepland vanaf 28 oktober.

In het proces - dat zich nog in de voorbereidende fase bevindt - tekent zich een ongekend felle strijd af tussen het OM en de advocaten van de verdachten. Deze gaat onder meer over het volgen van advocaat Nico Meijering en een kantoorgenoot op een reis naar Dubai juni vorig jaar. Het OM liet de raadslieden observeren in de hoop de toen nog voortvluchtige hoofdverdachte Ridouan Taghi op het spoor te komen.

De advocaten zijn daar woest over. De raadslieden eisen dat de rechtbank ingrijpt en alles tot op de bodem uitzoekt, onder meer door getuigen te horen. "Zijn de belangen van de advocaten meegewogen in die beslissing? En hun veiligheid? En die van hun cliënten?", reageerde advocaat Christian Flokstra op de schaduwoperatie. Hij en andere advocaten menen dat die levensgevaarlijk is voor de advocatuur.



Het OM zei donderdag dat het belang van het opsporen en arresteren van Taghi heel groot was, omdat het moorden doorging, ook toen de strafzaak Marengo al op gang was gekomen. Zo werd in maart 2018 de broer van de kroongetuige in het proces, Nabil B., doodgeschoten. Dat advocaten in die zoektocht zijn geschaduwd is weliswaar een zwaar middel, maar wel degelijk toegestaan en gerechtvaardigd, vindt het OM. Advocaten zijn "niet immuun" voor de inzet van opsporingsmiddelen.

De Marengo-advocaten zijn ook boos over een onlangs door het OM ingebracht dossierstuk, waarin zij zich zien afgeschilderd als loopjongens voor hun clientèle, die geheime informatie zouden lekken. De raadslieden beschouwen het stuk als "een oorlogsverklaring" van het OM. Volgens justitie gaat het slechts om een stuk waarin beweringen van kroongetuige B. worden gestaafd en is er van "oorlog" geen sprake.



Taghi is eind vorig jaar in Dubai opgepakt. Hij wordt met meer dan tien anderen verdacht van onder meer verschillende liquidaties en pogingen daartoe. Zijn vermeende handlanger Saïd R. is in februari in Colombia opgepakt. Hij moet nog aan Nederland worden uitgeleverd.

Wanneer de omvangrijke zaak inhoudelijk wordt behandeld, is niet duidelijk. Zeker is dat het niet eerder dan volgend jaar zal zijn.

© ANP 2020