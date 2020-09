Turkije bemoeit zich met uitbarsting Macron tegen journalist

Turkije heeft zich donderdag kritisch uitgelaten over de Franse president Emmanuel Macron vanwege zijn "respectloze" gedrag jegens een Franse journalist

Macron haalde dinsdagavond uit naar een journalist na een persconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet. De journalist had in een recent artikel een onaangekondigde ontmoeting tussen het Franse staatshoofd en een Hezbollah-leider geopenbaard, tegen het zere been van Macron.



"We maken ons grote zorgen over de respectloze reactie van de Franse president Macron op journalist Georges Malbrunot van het dagblad Le Figaro betreffende zijn verslag over de ontmoeting met Hezbollah", zei Fahrettin Altun, de communicatiedirecteur van Turkije, op Twitter.

Onder verwijzing naar het politiegeweld tegen verslaggevers tijdens landelijke protesten in Frankrijk eerder dit jaar is het volgens Altun "duidelijk dat Frankrijk een steeds gevaarlijkere plek wordt voor journalisten".



"De heer Macron droomt van een wereld waarin hij zelf niet onder de loep wordt genomen of waar de realiteit niet bestaat: hij wil liever dat verslaggevers niet rapporteren omdat hij daar anders van streek van zou raken. Hij wil dat een oorlogsmisdadiger de Libische burgeroorlog wint, alleen maar omdat hij dat wil", zei Altun.

De uitbarsting van de Franse president kwam tijdens zijn officiële tweedaagse bezoek aan Beiroet om hervormingen en de noodzakelijke 'heruitvinding' van het land te bespreken in de nasleep van de verwoestende explosies van 4 augustus in de haven van Beiroet.

De doorgewinterder Franse journalist schreef over de onaangekondigde ontmoeting van de Franse president met een senior Hezbollah-leider. Malbrunot schreef ook dat Macron heeft gedreigd sancties op te leggen aan Hezbollah als de groep de hervormingen waar Frankrijk in Libanon op aandringt, niet zou ondersteunen.

