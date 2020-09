CBS: kwart Nederlanders ziet drugsactiviteit in eigen buurt

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking heeft vorig jaar in de eigen buurt drugsgebruik of drugshandel gezien.

Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren. Dat geldt vooral voor inwoners van de grote steden. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van de Veiligheidsmonitor 2019, die is opgesteld na een enquête onder 135.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Met name in Amsterdam wordt veel melding gemaakt van drugshandel en -gebruik, alsook in bepaalde buurten in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarnaast hebben ook inwoners van de grensgebieden met Duitsland en België bovengemiddeld vaak te maken met drugsgebruik en -handel.

Waar vaker drugsactiviteit is, wordt ook meer overlast ervaren en oordelen mensen slechter over de leefbaarheid van de buurt. Er is in die wijken ook meer sprake van lastigvallen van mensen op straat, dronken mensen op straat en rondhangende jongeren, aldus het CBS.

