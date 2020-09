Zeven agenten geschorst na dood van zwarte arrestant in VS

Zeven politieagenten in de stad Rochester in de staat New York die waren betrokken bij een fatale aanhouding van een zwarte man zijn op non-actief gesteld.

Daniel Prude werd eind maart aangehouden en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking. Bij zijn arrestatie had Prude een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt.

De zaak leidde pas deze week tot commotie, nadat beelden van de aanhouding werden gepubliceerd. Zijn familie had de beelden van een bodycam verkregen met een beroep op regels over openbaarheid van informatie. De familie had al opgeroepen tot maatregelen tegen de betrokken agenten.

Honderden vreedzame demonstranten waren donderdag op Times Square in New York op de been vanwege de dood van Prude. Ze eisten gerechtigheid voor de zwarte man.

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, noemde de beelden van de arrestatie "zeer verontrustend" en zei donderdag dat hij "volledig vertrouwen" had dat het onderzoek van de procureur-generaal zou "verzekeren dat gerechtigheid zal geschieden".

© ANP 2020