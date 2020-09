Wilders na veroordeling: Nederland is corrupt

algemeen 4 sep 14:53

"Nederland is een corrupt land geworden", zei PVV'er Geert Wilders direct na afloop van de uitspraak in hoger beroep in de strafzaak tegen hem.

Wilders werd vrijdag wel schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar het hof besloot hem geen straf op te leggen. "Ik zal altijd doorgaan", vervolgde hij strijdvaardig. "Dit zal mij en de PVV sterker maken." Hij herhaalde nogmaals dat hier volgens hem sprake was van een politiek proces. In de uitspraak zei het hof dat daar absoluut geen sprake van is. © ANP 2020