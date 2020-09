Nog vier aanhoudingen voor rellen in Utrecht

De politie heeft vier jongens van 13, 15, 17 en 18 jaar aangehouden voor het plegen van strafbare feiten bij de rellen op 14 augustus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

De verwachting is dat er de komende tijd meer aanhoudingen volgen. Na de rellen is een rechercheonderzoek gestart om op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen verdachten aan te houden die vernielingen pleegden en geweld gebruikten tijdens de rellen.

Er werden al drie personen aangehouden die op internet opriepen om te gaan rellen, en drie jongens die vernielingen pleegden en stenen en vuurwerk naar de politie gooiden.

De jongen van 13 is opgepakt omdat hij stenen gooide naar de politie. De andere drie zijn gearresteerd vanwege vernieling en het gooien van vuurwerk. De vier verdachten werden door agenten zelf op camerabeelden herkend of door kijkers van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld, of hebben zichzelf gemeld na de uitzending.



Kluis

Vrijdag werd bekend dat bij de rellen in augustus jongeren hebben geprobeerd een kluis uit een supermarkt te stelen nadat ze een ruit hadden ingegooid. Het bleef hierna zo onrustig in de wijk dat burgemeester Peter den Oudsten de mobiele eenheid toestemming gaf om in te grijpen. Dat blijkt uit een tijdlijn die de burgemeester aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eerder op de avond kon de ME niet optreden tegen de groep van ongeveer 250 tot 300 jongeren, omdat er te weinig agenten aanwezig waren. Verschillende burgemeesters in het land hadden al een verzoek gedaan bij de Nationale Politie om bijstand van de mobiele eenheid. Pas aan het einde van de avond waren er voldoende agenten aanwezig om krachtig te kunnen optreden. De groep had toen al onder meer vernielingen aangericht, conflicten uitgevochten met buurtbewoners en een auto in brand gestoken.

De onrust in Kanaleneiland was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen. De schade voor de gemeente is ruim 15.000 euro. Daar komt de schade voor particulieren en ondernemers nog bij.

