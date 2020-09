Iran verrijkt tien keer zoveel uranium als toegestaan

Iran heeft de afgelopen tijd tien keer zoveel uranium verrijkt als is toegestaan in het akkoord dat in 2015 werd gesloten met westerse mogendheden.

Volgens het internationale atoomagentschap IAEA ging het om ruim 2100 kilo, terwijl in het akkoord een maximum was gesteld van 202,8 kilo uranium. Iran voelt zich niet meer gehouden aan de afspraken in het akkoord sinds de VS eruit stapten in 2018. De overeenkomst werd destijds met grote moeite gesloten.

Inspecteurs van het IAEA kregen aan de andere kant wel toestemming om een locatie in Iran te bezoeken waar nucleaire activiteiten in het verleden worden vermoed. De IAEA probeerde al een jaar toestemming te krijgen om in totaal twee locaties te inspecteren. Het gaat om plaatsen bij Teheran en Isfahan.

Zij namen op een van de plaatsen monsters die later zullen worden geanalyseerd. De andere plek wordt later deze maand bekeken.

