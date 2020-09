Minstens elf doden na explosie in moskee in Bangladesh

Na een explosie en een brand in een moskee in Bangladesh is het dodental opgelopen van een naar elf.

Van de veertig gewonden stierven er in de nacht van vrijdag op zaterdag tien in een ziekenhuis in Dhaka, zeiden doktoren en de politie. Een zevenjarige jongen was vrijdag al overleden aan zijn verwondingen. Volgens een arts verkeren de meeste gewonden in kritieke toestand.

Volgens eerste onderzoeken was een gaslek de oorzaak van het ongeval in het gebedshuis in het Narayanganj-district, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dhaka. Een woordvoerder van de brandweer meldde dat ook zes airco's in de moskee waren ontploft. Bommenexperts van de politie waren ook ter plaatse.

