Helft Nederlanders: buitenland wil verkiezingen beïnvloeden

Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) denkt dat er vanuit het buitenland geprobeerd zal worden invloed uit te oefenen op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder 27. 000 leden van het eigen opiniepanel. Van die 49 procent denkt driekwart dat vooral Rusland gaat proberen zich te mengen in de Nederlandse verkiezingen. Op de tweede en derde plek staan China (59 procent) en Turkije (58 procent). 35 procent denkt dat de Verenigde Staten invloed gaan proberen uit te oefenen.

De landen zouden volgens het panel uit zijn op het veroorzaken van politieke instabiliteit of het vergroten van de invloed van Nederlandse politieke partijen die achter hun handelsbelangen staan. Turkije zou als doel hebben de macht van de islam in Nederland te vergroten en Turkse Nederlanders betrokken te houden bij Turkije.

Nepnieuws

De beïnvloeding zal volgens de ondervraagden vooral plaatsvinden via trollen en nepnieuws op sociale media. 26 procent denkt dat de pogingen een "groot effect" zullen hebben op de verkiezingsuitslag. 24 procent denkt dat de samenstelling van de coalitie erdoor zal worden beïnvloed.

Verder vindt het grootste deel van de ondervraagden (69 procent) dat de verkiezingen in maart moeten doorgaan, ook als de corona-epidemie in Nederland dan nog niet voorbij is.

45 procent vindt stemmen per post een goede optie. Een bijna even grote groep vindt dat geen goed idee, omdat ze menen dat stemmen per brief te fraudegevoelig is.

