Explosief ontploft in Amsterdamse wijk Osdorp

Bij avondwinkel Nightshop aan de Pieter Calandlaan in de Amsterdamse wijk Osdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur een explosief ontploft.

Het pand heeft daarbij schade opgelopen aan de glazen pui. Er vielen geen gewonden. Volgens een politiewoordvoerder is er nog niemand aangehouden. Na de knal is de straat afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet onderzoek. Volgens getuigen reden na de explosie verdachten weg op een scooter, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. © ANP 2020