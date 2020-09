Turkije kondigt legeroefening bij Cyprus aan

Turkije heeft te midden van hoogoplopende spanningen met Griekenland rondom gaswinning in de Middellandse Zee een legeroefening bij de Cypriotische kust aangekondigd.

De oefening, genaamd Middellandse Zee-storm, begint zondag en duurt tot donderdag, aldus het Turkse ministerie van Defensie. Ook legereenheden van het door Turkije bezette Noord-Cyprus doen mee met de oefening, die zou zijn bedoeld om de samenwerking tussen de troepen op Cyprus en die op het vasteland te verbeteren.

Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat minister Nikos Dendias zaterdag heeft gebeld met NAVO-chef Jens Stoltenberg. Dendias heeft in dat gesprek opnieuw geëist dat Turkije, ook lid van het militaire bondgenootschap, de spanning laat afnemen.

In de loop van de week ontstond aan Griekse zijde onvrede vanwege een verklaring van Stoltenberg, die had gezegd dat Griekenland en Turkije bereid zijn tot een dialoog om de gespannen situatie te laten de-escaleren. Athene benadrukte daarop meermaals dat Turkije alle schepen uit de door Griekenland geclaimd exclusieve economische zone moet terugtrekken voordat het om de tafel wil met Turkije.



Aardgas

De ruzie om de oostelijke Middellandse Zee tussen Griekenland en Turkije loopt al weken op omdat Turkije op zoek is naar aardgas in wateren die door Griekenland worden geclaimd. Volgens Griekenland handelt Turkije daarmee in strijd met het internationaal recht.

Turkije wijst die beschuldiging van de hand en argumenteert dat de wateren waarin naar aardgas wordt gezocht, aan het Turkse vasteland grenzen. Onlangs kwam het zelfs tot een botsing tussen een Grieks en een Turks marineschip.

Het eiland Cyprus is sinds een Turkse invasie in 1974 verdeeld tussen een Turkse republiek Noord-Cyprus, die alleen door Ankara wordt erkend, en de Republiek Cyprus, een volwaardige EU-lidstaat en lid van de eurogroep.



